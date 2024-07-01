匈牙利接任欧盟理事会轮值主席国，任期为六个月。

综合新华社和《华盛顿邮报》报道，匈牙利星期一（7月1日）接替比利时成为欧盟理事会轮值主席国。总理欧尔班早前在社媒平台X上表明，匈牙利将“让欧洲再次伟大起来（Make Europe Great Again）”。

欧尔班写道：“民族保守主义、主权主义和基督教势力正在整个欧洲崛起。我们是布鲁塞尔官僚们最可怕的噩梦。”

欧盟理事会是欧盟的主要机构之一，由各成员国部长组成。

匈牙利欧盟事务部长博卡（Janos Boka）早些时候说，匈牙利在担任欧盟理事会主席期间，将确定七大优先事项，包括加强欧盟竞争力、加强欧洲防务政策、欧盟扩大、遏制非法移民、加强欧盟凝聚力、制定以农民为导向的欧盟农业政策，以及应对欧洲人口挑战。

欧洲多个国家近年来逐渐右转，极右翼政党在近期的欧洲议会选举和欧盟成员国选举活动中广泛取得成功，令外界担忧欧盟政策可能会更容易受到右翼势力崛起的影响。

强硬派领导人欧尔班与欧盟多年来一直不和，而目前他在布鲁塞尔尤其不受欢迎，因为他不赞同对乌克兰的财政支持，并且似乎有意用这个问题作为涉本国资金问题的谈判筹码。

欧洲议会德国议员弗洛因德（Daniel Freund）曾强烈批评欧尔班，并写信反对匈牙利领导欧盟，指该国目前的状况根本无法通过加入欧盟的标准。

接下来的六个月，匈牙利须要在抨击欧盟和利用它促进自身利益之间寻找平衡。

博卡说，匈牙利确定的优先事项反映了最近欧洲议会选举中选民的意愿，即欧洲需要改变。除了加强欧盟的竞争力之外，加强欧洲的安全和防务政策也至关重要。