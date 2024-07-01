印度多地7月降雨或超出平均水平

印度7月降雨量预计将高于平均水平，有望推动印度作为亚洲第三大经济体的农业产量和经济增长。

路透社报道，印度气象局局长莫哈帕特拉（Mrutyunjay Mohapatra）星期一（7月1日）在记者会上说，7月印度所有地区的降雨量都可能超过50年平均水平的106%，不包括东北各州。

印度是全球第二大稻米、小麦和糖生产国，季风对于印度经济十分重要，为该国带来了近70%的雨水，用于灌溉农田、补充水库和蓄水层。一般来说，印度南部地区会在6月1日前后开始降雨，到7月8日前全国都将迎来夏季雨水，方便农民种植水稻、棉花、大豆和甘蔗等作物。

今年6月，由于季风减弱，印度的降雨量比平均水平减少了11%，除了南部地区以外，所有地区的降雨量均低于平均水平。

莫哈帕特拉说，季风几乎覆盖印度所有地区，并将在未来两三天内提前到达拉贾斯坦（Rajasthan）、哈里亚纳（Haryana）和旁遮普（Punjab）等北部邦的其余地区；拉尼娜天气模式可能会在季风季节的后半段形成，通常会增加降雨量。

此外，喜马偕尔（Himachal）、北阿坎德（Uttarakhand）和喜马拉雅山麓（Himalayas）等几个邦本月可能遭遇强降雨，并可能导致山体滑坡和洪水。