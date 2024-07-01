美最高法院历史性裁决 前总统任期内公职行为享有免控权

美国最高法院首次裁定，往届总统在任期间采取的某些行动享有起诉豁免权。这意味着11月总统大选前，法庭可能不会对特朗普密谋推翻选举案作出审判。

路透社报道，美国最高法院星期一（7月1日）以六票对三票，裁定往届总统在宪法授权范围内采取的行动享有免控权，但以私人身份采取的行动则不享有免控权。

这是自18世纪美国建国以来，最高法院首次宣布前总统在任何情况下都可能免受刑事指控。

首席大法官罗伯茨（John Roberts）代表最高法院六名保守派法官宣布了这一具有里程碑意义的裁决。三名自由派法官则持反对意见。最高法院将共和党前总统特朗普密谋推翻2020大选结果案件发回下级法院审理。

特朗普随后在自己的社媒平台上发文说：“这是我们宪法和民主的巨大胜利。为身为美国人自豪！”

民主党总统拜登的竞选团队则说：“特朗普输掉2020年大选后情绪失控，并鼓励暴徒推翻选举结果。他认为自己凌驾于法律之上，愿意不择手段获得并保住自己的权力。”

特朗普被指密谋推翻2020年选举结果，但他辩称，自己应该享有免控权，因为案中所涉时期他还是总统。该案原定3月审判，但由保守派主导的最高法院2月同意听取他对总统豁免权的主张，因此将案件搁置。

4月25日案件审理期间，特朗普的律师团队敦促大法官保护他在任期间的公务行为免受刑事指控，如果没有免控权，在任总统将面临政治对手的勒索和敲诈，因为他们未来可能面对遭到起诉的风险。

美国最高法院有九名法官，其中保守派有六人，占多数，包括特朗普任命的三名法官。

现年78岁的特朗普是首位受到刑事起诉的美国前总统，也是第一位被判有罪的前总统。他还面临佐治亚州法院的颠覆选举指控，以及有关他卸任后保存机密文件的联邦指控。

报道称，如果特朗普重返白宫，他可能会试图强行终止起诉，或可能赦免自己的任何联邦罪行。