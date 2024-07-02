拜登：最高法院的总统豁免权裁决是“危险的新原则”

美国总统拜登针对最高法院就总统豁免权做出的裁决发表讲话。拜登说，美国没有国王，在美国没有人可以凌驾于法律之上。

美国最高法院星期一（7月1日）做出一项历史性裁决，裁定卸任总统在任期内的公职行为可享有刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑特朗普涉嫌干预2020年总统选举结果案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。

路透社报道，拜登1日晚间7时45分（新加坡时间2日早上7时45分）在白宫发表简短讲话。

拜登说：“总统是世界上最强大的职位。这个职位不仅会考验你的判断力，更重要的是，它可以考验你的人格品德。你不仅要有勇气来充分行使总统的权力，你还要有勇气预期总统权力极限的限制。”

他说：“美国没有国王，没有人可以凌驾于法律之上，包括美国总统。”

拜登说，最高法院7月1日的裁决，“从根本上改变了这一切”，意味着美国总统几乎可以为所欲为，“没有任何限制”。

他说：“这是一个危险的新原则。”

拜登提到2021年1月6日国会骚乱试图阻止政权和平移交，他强调美国人民必须决定，攻击民主的特朗普是否适合担任总统。

有记者追问拜登：“你为什么认为自己是对决特朗普的最佳民主党候选人？”拜登转身离开，没有回答任何提问。（路透社）

拜登发言后就转身离开，一些在场记者追问拜登：“你为什么认为自己是对决特朗普的最佳民主党候选人？”“你认为你能成为下一任总统的信心是什么？”

拜登没有回答任何记者提问。