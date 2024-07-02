布林肯称拜登恢复全球对美国领导地位的信心

美国国务卿布林肯为总统拜登上周首场电视辩论的表现辩护，称拜登所推行的政策为美国的世界领导力注入强心针。

路透社报道，全球媒体对拜登在与特朗普辩论的表现感到担忧，布林肯星期一（7月1日）出席布鲁金斯学会的外交政策讨论会，被问及全世界的“朋友和敌人”都应该知道，在拜登领导下的美国究竟会如何。

布林肯说，全世界都看到拜登上任后所做的一切，而不仅是看他在一个晚上的表现，而且他们都赞赏拜登所推行的政策。

布林肯说：“他们看到了一位重新投资美国、重新投资美国在世界上的地位、重新投资联盟和伙伴关系的总统，这些投资正是他们所寻求和希望看到的。”

这是布林肯首次被询问他对拜登电视辩论的看法。

布林肯说，重要的是拜登担任总统的表现，“如果你们看世界各地的调查结果，就会一次又一次发现，人们对美国领导层的信心在过去三年半急速上升”。

他说：“这并非偶然……这是我们奉行的政策产物，是我们的接触战略结果。他们看到拜登总统在所有这些不同领域都发挥领导作用，把大家团结在一起，以同样方式关注我们面临的以及许多其他国家面临的共同挑战。”

6月27日晚，由美国有线电视新闻网（CNN）举办的90分钟总统选举电视辩论结束后，许多美国人对两名候选人的表现都感到失望。

81岁的拜登因为感冒声音嘶哑，回答一些问题时结结巴巴，时而显得语无伦次。78岁的前任总统特朗普不断重复已被多次证明错误、与事实不符的荒谬论点，包括他声称自己在2020年总统选举获胜，但拜登并没有反驳特朗普的这些论点。

拜登的支持者原本希望通过电视辩论，消除人们对拜登年纪太大，无法胜任总统职务的担忧，结果却事与愿违，不仅加剧了人们的担忧，一些民主党人甚至呼吁拜登退选让贤。