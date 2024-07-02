周二美市盘前走低 重点谈“模因股票”关键人物吉尔的最新目标Chewy

星期二（7月2日）重点：

在美国联邦储备局主席鲍威尔在葡萄牙举行的欧洲央行论坛上发表讲话之前，市场投资者显得谨慎。美国华尔街股市主要股指期货星期二（7月2日）也因此跟着走低。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌20.90点或0.38％，报5454.20点；纳斯达克100指数期货退低86.90点或0.44％，报19721.50点；道琼斯指数期货也下跌126.00点，报39043.50点。

科技巨头苹果公司（Apple）和电动车巨头特斯拉（Tesla）领头的大型成长股在隔夜（星期一）走高，推动美国股市各主要股指小幅上涨。纳斯达克综合指数在今年下半年的第一个交易日也创下历史新高。

标准与普尔500指数隔夜上升14.61点，闭市报5475.09点。重量级的道琼斯指数起50.66点，闭市报39169.52点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.64％或125.58点，以19808.45点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是105亿9000万股，比过去20天的118亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉预计将在较迟时候发布第二季度电动车交付数字。特斯拉股价在星期二晚盘前下跌1.27％，截稿时报207.19美元。市场分析师估计，特斯拉的季度交付量会是43万6000辆电动车，比去年同期的46万6000辆少。

隔夜飓风“贝里尔”登陆加勒比海，游轮公司的股价成为标准与普尔500指数中跌幅最大的股票。星期二较早时候，飓风更是增强为5级风暴。挪威游轮控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）股价在星期二晚盘前继续下跌0.74％，截稿时报17.55美元。Carnival Corp股价也退低1.41％，截稿时报17.46美元。

有报道称，媒体大亨迪勒（Barry Diller）及他的公司IAC Inc，正在考虑收购娱乐巨头派拉蒙全球（Paramount Global）的控制权。派拉蒙全球的股价在星期二晚盘前上涨3.75％，截稿时报10.52美元。

星期二下文我们来看看“模因股票”关键人物，外号“Roaring Kitty”的吉尔的最新目标，美国线上宠物产品零售商Chewy。星期二晚盘前Chewy股微退0.04％，截稿时报25.43美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉、Plug Power、Rivian Automotive和苹果公司（Apple）。截稿时，除了Plug Power股价无起落之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

吉尔在隔夜突然公布他在美国线上宠物产品零售商Chewy有着6.6％的股份。（路透社）

Chewy Inc（纽约证券交易所代码：CHWY）

曾在2021年“模因股票”热潮，大力推动游戏驿站（GameStop）股票走高的关键人物——外号“Roaring Kitty”的吉尔（Keith Gill），在隔夜突然公布他在美国线上宠物产品零售商Chewy有着6.6％的股份。这个出人意料的举动让这家美国宠物产品公司的高管感到震惊，也造成Chewy股价在隔夜波动到简直像是坐过山车。

吉尔在Chewy的投资是他继游戏驿站之后公开的第二笔投资。Chewy和游戏驿站这两项投资最明显的共同点是：亿万富翁科恩（Ryan Cohen）。科恩是Chewy的创始人，他现在也是游戏驿站的首席执行官。科恩是在2011年创立了Chewy，然后在2017年将它卖出。

吉尔在“模因股票”热潮消退后消失了三年多。他是在今年5月间突然在Reddit、X、YouTube等社交媒体网络上再次出现。他的贴文和截图都让游戏驿站股价在过去两个月里有着很大的波动。

而在隔夜，吉尔的最新消息也让Chewy的股价先是从上星期五（6月28日）闭市的27美元左右，上涨到30美元，然后在波动的交易中又突然扭转了涨势，最后还下跌了6.61％至闭市的25.44美元。全场易手股票多达6144万股，比过去平均的1246万股成交量多出好几倍。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，吉尔是在6月24日以每股27.24美元的价格，买下了900万股Chewy股票。这笔股票价值约2亿4500万美元。现在吉尔已经是Chewy的第三大股东。



吉尔向来都是通过社交媒体的贴文来透露他的投资与持股情况的。但是因为他在Chewy的投资超过了该公司已发行股票的5％，所以必须向SEC呈报。

在吉尔买进Chewy股份的三天前，他曾在社交媒体平台X上发布了一张小狗的照片。这张照片曾在当时短暂地将Chewy股价推至近一年高峰，同时也带动其他宠物产品零售商Petco和Wag的股价一起上涨。

但根据多份报道称，吉尔的投资让Chewy高层感到担忧。他们担心属于资产管理公司的大股东会因吉尔造成的股票波动，而决定推迟对Chewy的投资。这些报道也说，Chewy的高管和董事会尚未与吉尔接触。