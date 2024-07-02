法国约200名候选人退出选举 协力阻止极右翼取胜

法国总统马克龙的中间派执政联盟和左翼新人民阵线至少200名候选人在国民议会选举决选前退出，协力阻止极右翼势力掌权。

马克龙的阵营在上个月的欧洲选举中惨败，法国星期天（7月7日）将在最后一轮议会选举中进行决定性的投票，执政联盟和新人民阵线作最后努力，阻止马琳·勒庞领导的法国极右翼政党国民联盟在国民议会577个席位中赢得289个席位的绝对多数。

据法新社统计，在星期二（2日）傍晚6时（新加坡时间凌晨零时）第二轮投票报名截止日期之前，至少200名候选人已经退出，有110多名是左翼新人民阵线成员，其中70多名代表马克龙阵营。双方希望借助这一战术性手段来削弱国民联盟的胜算。

一名极右翼候选人则因为自己在社交媒体上发布的一条戴着纳粹帽的旧帖子而退选。

极右翼政党国民联盟在6月30日的第一轮选举中胜出。国民联盟支持者当天在海宁-博蒙特排队，准备参加马琳·勒庞的选举之夜活动。（彭博社）

极右翼政党在6月30日的第一轮选举中以1060多万张选票取得胜利。在第一轮选举中赢得席位的76名候选人，几乎全部来自极右翼和极左翼。其余的501个席位将通过第二轮投票由选民在两名到三名候选人之间投选。

彭博社报道，在首轮投票中，玛丽娜·勒庞所属的国民联盟及其盟友取得了33.2％的选票，位居第一；左翼新人民阵线获得28％，马克龙领导的中间派联盟得票20.8％。

577个选区中半数以上有三名候选人进入决选。在此情况下，位列第三名的候选人可以退出，以强化另一个主流政党击败国民联盟的可能性。

法国总理加布里埃尔·阿塔尔和国民联盟主席若尔丹·巴尔代拉星期一分别接受法国电视台TF1的现场采访，想要争取不同党派的选民支持。

为了能够取得议会绝对多数，巴尔代拉呼吁选民在第二轮投票中支持他所属党派的候选人，甚至还希望争取“不接受极端主义和激进主义的温和左翼选民”的拥护。阿塔尔方面则呼吁所有势力携起手来，防止极右翼取得绝对多数。他寻求建立一个“多元化的国民议会”，团结左翼和右翼政党，“一份一份法案”地来开展立法工作。

阿塔尔说：“我们要以不同的方式施政……这是一个迹象，表明我们已经听到了来自法国民众和选民的讯息。”

在第一轮投票中，极右翼国民联盟及其盟友在577个选区中的485个取胜或是进入了第二轮。根据Franceinfo电台报道，该阵营候选人在其中297个选区得票率第一或击败对手当选。