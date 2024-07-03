特朗普封口费案判刑推迟 距离总统选举日仅七周

美国最高法院裁定前总统特朗普在涉嫌“干预2020年总统选举结果”案享有一定程度的刑事起诉豁免权后，特朗普封口费案的判刑日期被推迟两个月至9月18日，距离美国总统选举日不到两个月。

曼哈顿一陪审团5月30日一致裁定，特朗普在封口费案面对的34项重罪罪名全部成立。特朗普在最高法院就总统刑事起诉豁免权作出裁决后，要求曼哈顿刑事法院推迟封口费案的判刑日期，以设法翻案。

特朗普的律师说，最高法院的裁决给予总统“公职行为”豁免权，特朗普因掩盖支付色情片女星封口费的定罪应被撤销。

《纽约时报》报道，新的法庭文件显示，曼哈顿检察官星期二（7月2日）同意了推迟判刑日期的要求，以便给予法官时间考虑最高法院7月1日的裁决是否足以推翻特朗普的定罪。

曼哈顿地区检察官布拉格办公室的检察官在写给曼哈顿刑事法院法官默坎（Juan Merchan）的信中说，他们不会反对推迟量刑听证会。他们说，特朗普要求在7月10日，即预定宣布判决的前一天提出正式动议，这相当于试图推迟量刑听证会。曼哈顿检察官也说，特朗普要求推翻判决的理由“毫无根据”。

另据彭博社报道，法官默坎在确定封口费案的新判刑日期时说，如果“有必要”，他将判处特朗普徒刑，这意味着他有可能批准特朗普推翻判决的请求。

特朗普是共和党的总统候选人，封口费案在9月18日宣布判刑，距离总统选举日不到七周时间。

封口费案重罪判决的最高刑期为四年。特朗普在毫无证据的情况下宣称他面对的四起案件包括封口费案，是民主党对他的“政治迫害”。

美国最高法院7月1日以六票赞成、三票反对的结果，通过了特朗普在“公职行为”上享有总统豁免权的裁决。

最高法院有九名大法官，六人为保守派，三人为自由派，保守派中有三人由特朗普在担任总统期间提名。

代表多数意见的首席大法官罗伯茨说，特朗普仅对他作为总统在“公职行为”范围内采取的行动享有豁免权。

裁决书说，总统并非凌驾于法律之上，但总统行使核心宪法权力时不得受到起诉，且其“公职行为”应享有推定的豁免权，该豁免权不适用于“非公职行为”。但最高法院并未界定在此情况下何为“公职行为”，而将这一决定权交给了下级法院。

今年11月5日为美国总统选举日。