民调：若与特朗普对决 重量级民主党人难超越拜登

最新的路透社/益普索民意调查显示，三分之一的美国民主党人认为总统拜登应该退出总统竞选，但在与共和党的特朗普的假设性对决中，没有任何重量级民主党人的表现会比拜登来得更好。

这项进行至星期二（7月2日）的两天民调发现，81岁的拜登和78岁的特朗普都获得40%登记选民的支持。

这表明拜登上周与特朗普进行首场总统选举电视辩论后并没有失去优势。

路透社/益普索民调问卷提供的重量级民主党人选中，只有前总统奥巴马的妻子米歇尔的表现优于拜登，在假设性对决中，她获得50%的支持率，领先于特朗普的39%。

2018年推出畅销回忆录Becoming的米歇尔多次表明无意竞选美国总统。

根据民调结果，约32%民主党人说，拜登应该退出总统竞选，因为他在电视辩论中的表现很糟糕，无法强力反击特朗普的攻击，包括特朗普提出的大量虚假论点。

特朗普本身也面临一些挑战，尽管他涉嫌试图推翻2020年败选结果的刑事案件已陷入停顿，但在一场势均力敌的对决中，特朗普和拜登都不能失去大量基本盘的支持。

民主党选民长期以来一直对拜登寻求连任心存疑虑。路透社/益普索1月份的一项民调显示，49%的民主党人认为拜登不应该在2024年再次参选。

但民调也显示，可能接替拜登的民主党人在假设性对决中的表现将与他不相上下，或者更差。

以副总统哈里斯为例，民调显示她的支持率比特朗普落后一个百分点，分别为42%和43%，此差距在误差范围内。从统计数字来看，哈里斯的表现与拜登旗鼓相当。

拜登在首场电视辩论后誓言他将继续竞选总统。