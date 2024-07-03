纳吉要求取得获准居家服刑谕令文件 被法院驳回

路透社报道，马来西亚前首相纳吉的律师星期三（7月3日）说，纳吉通过法律途径要求取得批准他居家服刑的附加谕令的文件，已被法院驳回。

纳吉5月25日通过代表律师沙菲宜，向吉隆坡高庭提交一份宣誓书，并附上首相安华4月21日在公正党大会致辞时的逐字稿和视频，称安华当天的言论证实允许他居家服刑的特赦令附录是存在的。

纳吉要求法院强制政府回应或确认批准他居家服刑的附加谕令的存在。

纳吉在宣誓书中说：“视频信息结合逐字稿及英文翻译，清楚表明首相（安华）的致辞谈到有关特赦令附录的事宜。”

沙菲宜6月5日对记者进一步说明，安华谈到副首相阿末扎希在宣誓书承认看过附加谕令时，并没有否认附加谕令的存在，由此可以证明附加谕令并非无中生有。

不过，根据当时媒体的报道，安华在公正党大会并没有说明附加谕令是否存在，只是重申政府不会干预国家元首与马来统治者的特赦权。

70岁的纳吉2022年8月23日因SRC国际公司案终极上诉遭联邦法院驳回，在加影监狱服刑。他在服刑期间向时任国家元首苏丹阿都拉申请全面特赦。

联邦特赦局今年2月2日宣布，苏丹阿都拉1月29日批准纳吉的刑期由12年减至六年，罚款从2亿1000万令吉（约6000万新元）减至5000万令吉。

纳吉后于4月1日申请司法检讨，称苏丹阿都拉除了批准他减刑，还签署附加谕令，允许他以居家服刑的方式服完剩余的六年刑期。但这个附加谕令是否存在引起各方议论，也是巫统主席的阿末扎希为此入禀宣誓书为纳吉作证，表明自己看过这份附加谕令。