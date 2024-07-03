首名民主党议员公开呼吁拜登退选

美国总统拜登在民主党内部面对越来越的质疑，一些忠于他的民主党议员产生新疑问，其中一人率先呼吁拜登放弃竞选。

路透社报道，得克萨斯州民主党众议员多格特（Lloyd Doggett）星期二（7月2日）发表声明说，拜登应做出痛苦而艰难的退选决定，成为第一个呼吁拜登退出总统竞选的民主党人。

他接受全国广播公司（NBC）新闻访问时说，他希望其他民主党立法者也公开表态。

一名众议院民主党助理透露，有25名民主党众议员准备呼吁拜登退选。

另一方面，白宫官员说，拜登将在星期三（3日）与民主党州长举行会议，并在本周与国会领袖会面。

拜登也计划于星期五（5日）接受美国广播公司（ABC）的访问，并在下周的北约峰会举行新闻发布会，试图通过一系列公开活动向美国人民展现他的执政能力。

拜登星期二在一场竞选活动上承认，他在首场电视辩论的表现不好，但他将这归咎于6月初两次海外访问，称因为时差问题，他差点在台上睡着。

美国前众议院议长佩洛西（图）说，拜登和特朗普都应该接受同样的检视。（法新社）

民主党籍的前众议院议长佩洛西星期二接受MSNBC访问时，强调拜登在立法方面的多项成就，但她也坦言，针对拜登在电视辩论中的表现，提出“那是不是一种偶发情况还是更广泛的健康问题”是合理的。

不过，佩洛西认为特朗普也应该接受同样的检视。

佩洛西在拜登和特朗普的首场电视辩论结束后，立即给予拜登强烈的支持。她说：“拜登继续竞选的决定是我们所有人完全支持的，因为我们都看到他的过往记录和表现。”