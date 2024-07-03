消息：日本拟2026财年推出短期浮动利率债券

日本将发行一种新型浮动利率债券，以帮助投资者减轻债券收益率上升带来的风险。这表明日本政策制定者正在为进一步加息做准备。

路透社星期三（7月3日）报道，有消息人士透露，日本政府正考虑从2026财年起，发行两年期和五年期浮动利率债券。

日本和其他国家出售的多数政府债券通常是固定利率，大致与发行时的现金利率挂钩，而日本央行长期实施的超宽松货币政策意味当前的债券收益率非常低。

日本政府过去曾发行过15年期的浮动利率债券，这是首次发行短期浮动利率债券。短期债券更容易受到央行政策转变的影响。

消息人士称，日本央行将在与投资者讨论后再提出具体细节，如债券期限、发行资金规模，以及调整浮动利率的频率等。

今年3月，日本央行结束负利率政策。日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）近期也暗示，有可能进一步提高短期利率。日本央行还计划在本月公布一份详细计划，说明将如何削减庞大的债券购买计划，并缩减其近5万亿美元（约6.78万亿新元）的资产负债表规模。

在不确定的前景下，日本政府债券收益率在星期三有所波动。两年期日本国债收益率下降1.5个基点至0.345％，五年期的下降1.5个基点至0.59％；10年期的则下跌0.5个基点至1.095％。20年期和30年期的收益率则均上升1.5个基点，分别至1.935％和2.27％。

瑞穗证券公司（Mizuho Securities）分析师铃木由理惠（音译，Yurie Suzuki）说，鉴于利率风险，对较短久期（duration）的债券需求高。

日本政府债券收益率的上升将会增加该国不断膨胀的公共债务的融资成本，而日本的公共债务规模是经济规模的两倍，是所有主要经济体中最大的。

由于实行超宽松货币政策，日本和其他国家之间的巨大利率差异使得日元持续贬值。本周，日元兑美元汇率一度暴跌至38年来最低，新元兑日元汇率日前也突破119的水平。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，美元兑日元汇率正在缓慢趋近162的水平，但直接干预的风险限制了做空日元的行为，否则，做空日元将是最明显的交易之一。日本央行在努力遏制日元贬值却没有解决其根本政策问题，对于那些敢于逆势操作的投资者来说，日元的任何短暂升值都将是有吸引力的获利机会。