周三美市盘前小幅走高 重点谈特斯拉季度交货量和产量

星期三（7月3日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三小幅走高。市场投资者在等待美联储发布上次政策会议纪要，希望能从中获取有关央行降息时间表的新线索。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升4.00点或0.07％，报5513.00点；纳斯达克100指数期货起10.60点或0.05％，报20023.50点；道琼斯指数期货也升高62.60点，报39394.50点。

在电动车巨头特斯拉（Tesla）和大型成长股上涨的提振下，华尔街股市主要股指在隔夜（2日）收高。但是在7月4日的“独立日”假期即将来临，以及星期五（5日）备受关注的6月非农就业数据发布之前，市场投资者也较为谨慎。

标准与普尔500指数隔夜上升33.92点，闭市报5509.01点。重量级的道琼斯指数起了162.33点，闭市报339331.85点。以科技股为主的纳斯达克100指数也显著上升1.01％或200.66点，以20012.88点收市。

不过在投资者谨慎的情况下，美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量只有98亿9000万股，比过去20天的118亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在星期三今晚盘前又下跌了1.57％，截稿时报120.75美元。路透社隔夜的一篇报道称，英伟达将因涉嫌反竞争行为而受到法国反垄断监管机构的指控。

由于美国总统拜登呼吁降低药品价格，Novo Nordisk、礼来（Eli Lilly）等多家生物制药股票隔夜面对抛售压力。星期三晚盘前，Novo Nordisk的股价继续下跌，截稿时跌幅是1.30％。礼来股价则回弹，起了0.52％。

据《华尔街日报》报道，派拉蒙全球（Paramount Global）已与Skydance Media达成初步合并协议。这个消息带动派拉蒙全球股价在星期三晚盘前上涨9.33％，截稿时报11.72美元。该报道援引知情人士话说，Skydance目前已收购了派拉蒙全球非执行主席雷思东（Shari Redstone）掌管的National Amusements，之后它将会与派拉蒙全球进行合并。

星期三下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）最新的季度交货量和产量。星期三晚盘前该股起3.31％，截稿时报238.91美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、派拉蒙全球、Rivian Automotive和Lucid Group。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

在第一季度里，特斯拉交出了42万2405辆 Model 3和Model Y电动车，以及2万1551辆其他车型，其中包括：Model S轿车、Cyber​​truck卡车和Model X高端SUV。（路透社）

特斯拉（Tesla Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车巨头特斯拉隔夜公布的第二季度电动车产量和交货量，双双超出分市场析师预期，带动特斯拉股价在隔夜飙升超过10％。

根据特斯拉发布的数字，该巨头在今年第二季度的总交货量是44万3956辆，总产量则是41万零831辆。

虽然特斯拉的第二季度交货量比去年同期的46万6140辆少了4.8％，但是却比第一季度增长14.8％。这个数字也比FactSet之前搜集到的分析师预测，即43万9000辆来得高。

市场投资者相当重视特斯拉的交货量，因为这是投资者可获取最接近特斯拉销售量的数据。特斯拉将交货量分为两部分，Model 3款型和Model Y款型，以及所有其他款型。

在第一季里，特斯拉交出了42万2405辆 Model 3和Model Y电动车，以及2万1551辆其他车型，其中包括：Model S轿车、Cyber​​truck卡车和Model X高端SUV。

在今年4月初发布相同数据时，特斯拉的第一季度交货量是下降8.5％至38万6810辆的。没几个星期后，特斯拉又宣布集团的季度营业额同比下降13％。当时特斯拉说，这“主要是由平均售价下跌”造成的。而销售疲软的其他原因还包括：特斯拉德国工厂涉嫌纵火袭击而导致工厂临时关闭，以及红海冲突导致的运输延误等。

之后特斯拉就推出一系列的折扣和促销活动试图刺激销量。例如现在特斯拉在中国就提供零利息贷款，以激励客户在7月31日之前购买Model 3或Model Y。根据特斯拉去年的年报，特斯拉在中国的总营业额大约是217亿5000万美元，相当于集团总营业额的22.5％。

在看完了特斯拉的交货量和产量后，现在投资者的焦点应该是已转向特斯拉本月较迟时候发布的第二季度业绩报告了。