最新民调显示 拜登与特朗普支持率相同

最新民意调查显示，美国总统、民主党总统候选人拜登与共和党总统候选人特朗普势均力敌。这表明尽管拜登在辩论中的表现受到广泛批评，但竞争仍然很激烈。

路透社报道，为期两天的路透社和益普索的民意调查于星期二（7月2日）结束，拜登和特朗普在登记选民的支持率均为40%。此前于6月11日至12日进行的一项民意调查显示，特朗普以41%对39%的微弱优势领先两个百分点。

两人在上周的电视辩论中对决，拜登自始至终结结巴巴，未能反驳特朗普的攻击。最新民意调查还显示，辩论结束后，大约三分之一的民主党人认为拜登应该退出竞选，不过拜登已承诺不会退出。

在1070名接受调查的人中，五分之一的登记选民说，他们不确定投票给谁，可能会选择其他候选人，或者根本不会投票。

虽然民调部分程度上反映美国人对政治候选人支持，但通常只有少数几个竞争激烈的州会打破美国选举团的平衡。

两名候选人都有很大的争议。对于拜登来说，他81岁的年龄令人担忧，而他的辩论表现加剧了这种担忧。

最新民意调查发现，83%的民主党人和97%的共和党人同意一个说法，即在辩论中，“拜登表现失态，似乎显露出了年龄”。只有58%的民主党人和11%的共和党人，对特朗普的辩论表现有同样的评价。