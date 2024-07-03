德国汽车协会呼吁欧盟取消对华电动车关税

在关税生效前，德国汽车工业协会敦促欧盟委员会取消计划对中国产电动车征收的关税。

路透社报道，该协会在星期三（7月3日）的一份声明中说，关税将损害从中国出口的欧洲和美国汽车制造商，并有可能遭到中国的报复性关税。鉴于德国对华出口量巨大，这将对德国汽车业造成沉重打击。

德国汽车工业协会称，去年德国对华乘用车出口额是从中国进口额的三倍多，零部件供应商的出口额是进口额的四倍。

工业协会说，应把重点放在确保欧洲电动车行业获得关键原材料（其中许多由中国控制）的渠道、减少市场准入壁垒以及提高贸易政策透明度上。“反补贴关税不足以长期增强欧洲的竞争力和韧性。”

自上周以来，中国和欧盟委员会一直在就北京希望取消的限制措施进行谈判，否认对不公平补贴的指控。

布鲁塞尔明确说，希望中国在本周举行的技术谈判中拿出一份“解决电动汽车行业有害补贴”的路线图。

据《环球时报》6月19日报道，中国汽车制造商上个月已经敦促北京提高进口欧洲汽油动力汽车的关税，以报复欧盟的关税。

根据星期三发布的德国经济研究所的调查，德国经济学家对关税问题意见不一。

虽然三分之一的经济学家认为，这是应对中国补贴的适当举措，但另外三分之一出于对贸易战的担忧，更希望完全不征收关税。11%的经济学家呼吁降低关税，6%则倾向于提高关税。

经济学家波特拉克在声明中说：“与中国打交道很有挑战。地缘政治风险、对中国经济和出口战略的回应以及维持自由贸易必须相互权衡。”