联合国人权事务负责人警告欧洲极右翼势力崛起

联合国人权事务高级专员图尔克星期三（7月3日）呼吁警惕欧洲极右翼的政治扩张，称这些言论将移民和寻求庇护者非人化。

路透社报道，图尔克在新闻发布会上说：“我们需要非常警惕，因为历史告诉我们，尤其是在欧洲，对他人的诽谤、贬低他人是即将发生事情的预兆。这是我们需要敲响的警钟。”

上个月，极右翼政党在欧洲议会中取得了进展。法国本周末将举行决选，反对极右翼反移民国民联盟的人士正试图阻止他们执政。

图尔克担任联合国人权事务负责人的四年任期即将过半，他多年来一直在为加强难民保护而奋斗。

图尔克是一名奥地利人，他的国家在20世纪30年代成为反犹太主义的温床，并在1938年被纳粹德国吞并后参与了大屠杀。他之前曾说，希望防止未来的暴行是他灵感的一部分。

“在欧洲，我们不幸地看到仇恨言论和歧视言论有所增加，重要的是，政治领导人必须非常清楚，对仇恨言论和任何诋毁他人的企图都应该采取零容忍的态度。”

图克将民粹主义和极端主义政治的兴起归咎于新冠疫情及其后果，包括生活成本上升，这“剥夺了很大一部分人口的权利，使他们感到失望”。

他补充说：“传统政党从不自我反省，他们要思考如何才能做好自己的工作，以回应民众和选民的合理不满。”