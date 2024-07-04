消息：拜登告诉盟友 正在考虑是否继续竞选

美国总统拜登告诉一位关键盟友，他知道，在上周的辩论中表现差劲后，他如果不能在未来几天内说服公众相信自己有能力胜任这份工作，他可能无法挽救自己的候选人资格。

《纽约时报》报道，这名盟友强调，拜登仍在为连任而奋斗。拜登明白，他的接下来几次露面，包括定于星期五（7月5日）接受美国广播公司新闻频道的斯蒂芬诺普洛斯的采访，以及在宾夕法尼亚州和威斯康星州的竞选活动，必须顺利进行。

要求匿名的盟友说：“他知道，如果再有两次那样的表现，到周末结束时，我们的处境就会不同了。”他指的是拜登在辩论中犹豫不决、注意力不集中的表现。

白宫发言人贝茨说，这一说法“绝对是错误的”。

这次谈话是首次公开表明拜登正在认真考虑自己能否在辩论的惨败后恢复。人们越来越担心他是否要继续竞选，是否能再担任四年总统。

另一名匿名的总统高级顾问也说，拜登“非常清楚自己面临的政治挑战”。

拜登正在接触民主党民选官员，并计划于星期三（3日）晚上在白宫与民主党州长会面。他还继续联系他长期信任的人，并告诉至少一人，他可以接受“走出辩论阴霾，重新与特朗普竞争”的想法可能是行不通的。

拜登的几名盟友强调，他仍在为政治生涯而战，并将这一刻视为从被淘汰中恢复过来的机会，就像他在半个世纪的职业生涯中多次做到的那样。