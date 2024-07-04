民调：七成美国人认为拜登太老 特朗普领先优势扩大

《纽约时报》和锡耶纳学院的一项民调显示，特朗普在潜在选民中的支持率领先拜登六个百分点，无形中给了这位四面楚歌的民主党总统候选人更大的退选压力。

星期三（7月3日）公布的民调显示，特朗普支持率为49％，拜登是43％，调查表明对拜登年龄的担忧是导致选情逆转的主要原因。近四分之三的选民（约74％）认为这位民主党总统候选人年纪太大，比例比上周的民调结果上升了五个百分点。

彭博社报道，拜登竞选团队如今面临重重压力，民主党议员和捐款人都敦促他让贤，另换一位候选人来与特朗普对阵。在上周的辩论中拜登表现糟糕，加剧了人们对这位美国历史上最年长总统能否再执政四年的担忧。

在星期三致竞选工作人员的一份备忘录中，拜登团队的领导人承认他们可能会在《纽约时报》的调查中看到“选情出现更大摇摆”。

拜登竞选团队主席珍·奥马利·狄隆（Jen O’Malley Dillon）和竞选经理朱莉·查韦斯·罗德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）认为，“民调结果只能反映单一时间段的即时情况，出现波动是意料之中的，需要几周而不是几天时间才能了解到全貌”。

《纽约时报》和锡耶纳的民调是美国政坛最受关注的民调之一，民调机构“五三十八”（FiveThirtyEight）对其给出的评分最高。 《纽约时报》从6月28日到7月2日对1532名登记选民进行了调查，抽样误差为2.8个百分点。

全国民调数字可能低估了拜登的问题。对关键战场州的民调显示，过去一周特朗普在亚利桑那、佐治亚、密歇根 、内华达、北卡罗来纳和宾夕法尼亚的平均领先优势有所扩大。威斯康星州仍是双方支持率最接近的战场州。