面对加大的让贤压力 拜登表明继续竞选

美国总统拜登与竞选工作人员通电话时誓言，他将继续参加2024年总统竞选，并试图向民主党高层表明，尽管他上周的辩论表现不佳，但他适合连任。

路透社引述两名知情人士说，拜登星期三与竞选团队成员通电话时表明，他不会作其他抉择。一名消息人士称，拜登说：“我正在竞选。”他补充说，他仍然是民主党领袖，不会被排除在与共和党人特朗普的竞选之外。

拜登于美国东部时间星期三（7月3日）傍晚6时30分（新加坡时间星期四上午6时30分）与民主党州长会面，一些州长参加了实体会议，一些州长通过视频连线参与。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔就拜登是否考虑退出回答记者提问时强调：“绝对不会。”

在她答复记者后不久，两项全国民意调查显示，自辩论以来，拜登击败特朗普的机会已经减弱。特朗普在辩论期间滔滔不绝地讲了一系列陈旧的谎言。《华尔街日报》的一项调查发现，特朗普的支持率上升一个百分点，与拜登的支持率分别为48％和42％，而《纽约时报》与锡耶纳的民意调查发现，特朗普对拜登的领先优势扩大了三个百分点，支持率分别为49%对43%。

如果哈里斯获得党内提名成为候选人，她将接管拜登竞选团队募得的资金。照片为哈里斯于6月21日在纽约出席一场大会。（法新社）

众议院民主党人于星期三下午5时就这一问题举行电话会议，第二名国会民主党人、亚利桑那州的劳尔·格里哈尔瓦 (Raúl Grijalva) 呼吁拜登退出竞选。此前，众议员道格特（Lloyd Doggett）星期二接受电视访问时说，他希望拜登能够“做出痛苦而艰难的退选决定”。

拜登定5日接受美国广播公司新闻网（ABC News）主持人史蒂法诺普洛（George Stephanopoulos）专访，民主党人密切关注他在辩论会后这场首次电视访问的表现。

白宫官员说，拜登先后与众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）以及参议院多数党领袖参议员查克·舒默（Chuck Schumer）谈话。他星期三还与众议院民主党人吉姆·克莱伯恩（Jim Clyburn）进行长时间的谈话。

克莱伯恩是民主党内的一位造王者，对拜登2020年的胜利发挥了重要作用。他星期三告诉美国有线电视新闻网（CNN），如果拜登离开，他将支持副总统卡马拉·哈里斯作为总统候选人。

拜登的长期盟友、前众议院议长佩洛西在电视访问中指出，应分辨拜登的辩论表现是一段“插曲”还是他存在状况。她认为特朗普应该受到同样的审查。