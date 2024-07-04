民主党州长与总统会谈 誓言与拜登同一阵线

美国纽约州、明尼苏达州和马里兰州的民主党州长表明，他们与总统拜登坦诚讨论他在上周辩论中的表现后，决定继续支持他竞选争取连任。

马里兰州州长韦斯·摩尔（Wes Moore）星期三（7月3日）在白宫与拜登和副总统哈里斯会面后告诉记者：“总统一直支持我们。我们也会支持他。”与会者包括24名民主党州长和华盛顿市长。一些民主党人在线参加会议。

路透社引述摩尔说，州长们坦率地传达了选民对拜登在与共和党竞争对手特朗普的辩论中表现不佳的负面反馈。他说，在11月5日大选之前显然还有工作要做，但拜登已明确表示他将继续竞选。

近日，民主党人热烈谈论81岁的拜登应否退出竞选。纽约州州长凯西·霍楚尔（Kathy Hochul）说，她在会后感到充满信心，所有州长都承诺支持拜登，“总统会赢得胜利”。

民主党州长协会主席、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）说，拜登的辩论表现不佳，但他认为拜登适合担任总统。

沃尔兹说：“显然，我们和许多美国人一样，有点担心。我们担心是因为特朗普担任总统的威胁并不是谈论而已。”他补充说，特朗普担任总统将会带来“混乱和破坏”。

十几名州长参加了实体会议，但只有三人在会后与记者交谈。

亲自出席会议的加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）在社交平台X上发表看法，说道：“总统说他全力以赴。我也是。”

拜登的竞选团队的声明说，总统表明他决心“在11月份的投票中瓦解特朗普的威胁”，并讨论了选民投选民主党人的重要性。声明称：“所有参与者重申了共同承诺，将尽一切努力确保拜登总统和哈里斯副总统在11月击败唐纳德·特朗普。”