英国选民开始投票 民调：工党将取压倒性胜利

英国选民在星期四（7月4日）的大选投票日投选下一届政府，选前的民意调查显示，反对党工党将取得压倒性胜利、重新掌权，结束保守党近15年的统治。

遍布全国的4万多个投票站于上午7时（新加坡时间下午2时）开放。到晚上10时，广播公司将宣布投票站出口民意调查结果，通常可以准确了解主要政党的表现。

法新社报道，这是自2019年鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）为保守党赢得压倒性胜利以来，英国举行的首次全国大选。英国首相苏纳克出人意料地提前六个月举行大选。

苏纳克的赌博看起来会适得其反，在为期六周的竞选活动期间以及过去两年的民意调查显示，他的右翼政党将惨败。这几乎肯定会让61岁的工党领袖斯塔默成为议会中最大政党的领导人。

中左翼工党预计将以历史性的比例赢得自2005年以来的首次大选，选举前夕的一系列民意调查都预测它将取得有史以来最大的胜利。

但斯塔默并没有视此为理所当然，他在声明中指出，英国可以掀开新篇章，国家无法承受让保守党再执政五年。他敦促选民不要呆在家里，他告诉选民：“英国的未来取决于选票，但只有你投票支持，改变才会发生。”

英国650个选区的选举结果将在夜间陆续出炉，预计到星期五（5日）黎明，计票便能显示胜出的政党获得326个席位，这是议会多数席位的门槛。

民调：保守党多位部长甚至苏纳克将失去席位

民意调查显示，选民将以选票惩罚保守党14年多的混乱统治，多位部长，甚至有传言称连苏纳克本人也可能失去席位。那将使他成为第一位在大选中未能保住席位的现任首相。

苏纳克星期三（3日）说：“我理解人们对我们的政党感到沮丧……但明天的投票……是关于未来的投票。”

他提醒选民，工党政府将提高税收，阻碍经济复苏，让英国在地缘政治紧张时期变得更加脆弱。他警告，工党将对国家和经济造成持久的损害，他促请选民不要让历史重演。