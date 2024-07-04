民调：法国选举第二轮投票 极右翼难赢过半席位

法国总统马克龙的中间派执政联盟和左翼新人民阵线在国民议会选举的第二轮投票中采取退选策略，协力阻止极右翼的国民联盟掌权。最新民调预测，极右翼国民联盟恐难以在决选后得过半席位，无法单独组织政府。

路透社报道，法国总统马克龙因6月初欧洲议会选举极右派势力大幅加强，提早解散国会举行大选，但他的政治赌博面临挫败。

6月30日，法国总统马克龙在勒图凯—巴黎普拉日（Le Touquet-Paris-Plage）的投票站投票。（路透社）

在6月30日的首轮投票中，极右翼领袖勒庞领导的国民联盟与极右盟友以33.2％的得票居首；新人民阵线以及马克龙所属复兴党与盟友组成的中间派联盟得票率分别为28.63％和20.8％。

第一轮投票赢得席位的76名候选人，几乎全部来自极右翼和左翼政党。其余的501个席位将通过第二轮投票由选民在两名到三名候选人之间投选。少数几个选区出现四角战。在此情况下，位列第三和第四的候选人可以退出，以强化另一个主流政党击败国民联盟的可能性。

7月3日，法国民众在巴黎共和广场参加反对极右翼的集会。（法新社）

市场研究公司“哈里斯互动”（Harris Interactive）星期三（7月3日）发布的民意调查显示，国民联盟很可能无法在星期天（7日）第二轮投票时赢得过半席位，在577个席位的议会中预计只能赢得190个至220个席位，虽仍是国会第一大派系，但远低于自行组建政府所需的289个议席。

勒庞猛烈抨击总统马克龙的中间派阵营和左翼联盟，联手阻止国民联盟赢得过半议席，她说，法国民众完全有能力决定什么对国家有利。

左翼联盟“新人民阵线”预计能得159席至183席，居第二，马克龙的中间阵营席位将减至110个至135个。其他各个政党将赢得17个至31个席位。

分析师指出，虽然现阶段很难精准预测席位，但若国民联盟最后的席位确如民调所反映，将代表马克龙阵营与左翼政党联手的所谓“共和阵线”策略暂时收效。

“哈里斯互动”为杂志《挑战》进行的民调结果是在214名候选人退出之后发布的。此前，民调专家按照第一轮投票结果估计，国民联盟有望在第二轮投票赢得250个至300个席位。

候选人退出后，将有92场三方或四方之战。三角战选区从306个骤减为89个，更有350多席只是两强对决。专家称，三方角逐有利于国民联盟取胜，而双人竞争则相信有利于反右翼的阵营。

法国总理阿塔尔呼吁选民组成统一阵线，在星期天的第二轮议会选举中阻挡极右派势力。他警告，主张反移民的国民联盟已接近赢得过半议席。他对法国国际广播电台记者说：“这些退出表明，我们可以避免极右翼获得过半席位。”

德国总理朔尔茨星期三对极右翼可能赢得法国第二轮投票表示关注，并呼吁法国人民尽一切努力，共同保护伟大而美丽的欧洲，不让极右民粹主义者主宰欧洲。