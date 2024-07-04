气候变化冲击 泰国榴梿产量大幅下降

泰国开泰研究中心发布的报告指出，受不利天气影响，泰国今年榴梿产量大幅下降。

开泰研究中心在星期三（7月3日）发布的报告说，泰国榴梿的上市旺季通常在每年的4月至8月，这段时间的榴梿产量约占全年的86％。榴梿主要产区在泰国东部和南部，这两个地区的产量合计占全国总产量的95％以上。东部榴梿从4月开始陆续上市，随后南部榴梿从6月开始进入市场。今年这两个产区的产量受到气候变化的影响程度有所不同。

中国新闻社报道，泰国东部榴梿产量受到厄尔尼诺现象带来的炎热干旱天气的影响。特别是在4月份降雨显著减少，榴梿树的开花结果因缺水而受影响，导致果实重量减轻。尽管从5月开始降雨增多使收获期间的损失有所减轻，但总体来看，预计2024年东部产区榴梿产量约为65万吨，同比下降14％。

南部榴梿产量受到不利天气的影响更大。在榴梿从开花到结果的整个生长季节，南部地区的降雨量都少于去年同期。预计2024年泰国南部榴梿产量约31万吨，同比大幅下降25％。

炎热的天气和不稳定的降雨导致大部分榴梿花枯萎，果实在成熟前掉落。照片为马来西亚话望生一个榴梿园的榴梿树。（马新社）

据此计算，2024年榴梿两大产区的总产量为96万吨，同比下降18％，为15年最大降幅。

开泰研究中心预计，2024年泰国榴梿种植农的总收入仅增长0.3％，原因是榴梿平均价格同比上涨22％，但总产量同比下降18％。同时，厄尔尼诺现象持续，榴梿种植农为抗旱保收必须付出灌溉用水费用等额外成本。