英国选举：出口民调显示工党取得压倒性胜利

出口民调显示，英国工党将在全国大选中取得压倒性的胜利，斯塔默将成为英国的下一任首相，而苏纳克领导的保守党预计将遭遇历史性的失败。

英国广播公司（BBC）报道，英国工党将在650个下议院议席中赢得410个议席，结束保守党长达14年的执政。

预计保守党将仅获得144个议席，远低于议会解散时的346席。选民将生活成本危机和多年的政治不稳定与内斗归咎于保守党。自2016年以来，保守党已更换了五个首相。

斯塔默在社媒平台X贴文，“向所有投票给我们并信任已做出改变的工党的每一个选民”表达感谢。

预测显示中间派自由民主党预计将获得的议席将从15席增加到56席（早前预测为61席）；脱欧派法拉奇领导的右翼民粹主义政党改革党的议席预计将从一席增至四席（早前预测为13席）；而苏格兰民族党（SNP）的议席将从48席减少至六席（早前预测为10席）。

英国议会下院选举投票于星期四（7月4日）晚上10时（新加坡时间5日清晨5时）结束，计票结果预计于新加坡时间5日中午前全部揭晓。

英国全国共有650个选区，共设有约4万个投票站，每个选区选出一名议员进入议会下院。按规定，一个政党若要单独执政，须在议会下院获得过半数议席，即650个议席中的至少326席。随后该党领袖将获国王任命成为首相并负责组阁。