民主党大金主亲自出手 制定计划施压拜登退选

许多默默抱怨多天的美国民主党金主正在制定一些计划，试图亲自出手以施压总统拜登放弃寻求连任。

《纽约时报》报道，为民主党提供大量资金的这些金主以他们的财富作为“胡萝卜和大棒”，希望通过软硬兼施的方法，迫使拜登让位给民主党的替代总统候选人。

这些努力有协调一致的，有意见分歧的，还有一些仍在酝酿的计划，暴露了民主党金主与民主党护旗手之间明显且日益扩大的裂痕。无论民主党金主的计划能否影响拜登的决定，这都可能对下级选举（down-ballot races）产生影响。

另据路透社报道，拜登星期四（7月4日）在白宫主办的美国独立日庆祝活动中说：“我不会放弃。”

拜登当天为数千名现役军人和家属办烧烤会，庆祝一年一度的独立日。

身穿西装、没有打领带的拜登，以一句强有力的“独立日快乐”作为开场白，接着就看着读稿机念讲稿。

在简短的演讲中，拜登没有犯什么大错误，但似乎一度偏离演讲稿，提到了特朗普在担任总统期间拒绝前往一个战争公墓。

拜登说：“你们知道，我去过法国的第一次世界大战公墓。我们的一位前同僚、一位前总统拒绝去……”他说到这里时声音变小。

拜登说，他“或许不该提起这件事”，然后继续照着读稿机念讲稿。

当拜登与宾客交谈并自拍时，有人喊“竞选到底”。拜登回应说：“我和你看法一致。我不会放弃。”

拜登星期三（3日）承认自己在上周的首场总统选举电视辩论表现不佳，但重申将继续参选。