苏纳克承认败选 向斯塔默表示祝贺

英国首相苏纳克承认败选，并向工党党魁斯塔默表示祝贺。

路透社报道，苏纳克在赢得里士满和诺萨勒顿的议会席位后发表讲话说，他已打电话给斯塔默，恭喜他赢得选举。

苏纳克说：“我们将以和平有序的方式移交政权，所有各方都心怀善意。”

苏纳克还说：“我们有很多需要学习和反思的地方，我也为许多优秀勤奋的保守党候选人落选承担责任……我为此向大家道歉。”

根据英国广播公司（BBC）的预测，工党预计将在650个下议院议席中赢得410个议席，结束保守党长达14年的执政，这表示斯塔默将成为英国的下一任首相。

根据BBC的最新预测，保守党将仅获得144个议席，远低于议会解散时的346席。选民将生活成本危机和多年的政治不稳定与内斗归咎于保守党。自2016年以来，保守党已更换了五个首相。

斯塔默在赢得伦敦霍尔本和圣潘克拉斯的议席后说：“改变从这一刻开始……现在是我们兑现承诺的时候了。”

英国国防部长沙普斯和前保守党党魁莫当特都被工党挑战者击败，以独立身份参选的前工党党魁科尔宾则赢得一席。

历经七次竞选失败的英国右翼民粹主义改革党领袖法拉奇，在这次大选中首次成功当选议员。法拉奇在宣布胜选后说：“英国政坛的中右翼力量存在巨大缺口，我的工作就是填补这个缺口。”