周五美市盘前几乎持平 重点谈特斯拉Model Y列入中国地方政府购买清单

星期五（7月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（7月5日）几乎持平。美国6月非农就业数据将会在较迟时候公布。分析师预计，该数据应该会反映出美国招聘情况有所放缓。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.50点或0.01％，报5536.50点；纳斯达克100指数期货起23.50点或0.12％，报20210.10点；道琼斯指数期货退低5.50点，报39302.50点。

华尔街股市星期三（3日）在缩短的交易中继续走高。电动车巨头特斯拉（Tesla）和大型成长股上涨，给美市有力的带动。但是在7月4日的“独立日”休市，以及6月非农就业数据出炉之前，市场的交易还是较为淡静。

标准与普尔500指数星期三上升28.01点，闭市报5537.02点。重量级的道琼斯指数则跌23.85点，闭市报39308.00点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.87％或174.74点，以20186.63点收市。

美国股市星期三的交易淡静，交易所的总成交量是98亿9000万股，比过去20天的118亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

欧盟官员表示，欧盟将从星期五起对中国制造的电动车进口征收高达37.6％的关税。中国电动车制造商的股价在今晚盘前全面下跌。小鹏汽车（XPeng）股价跌5.4％，蔚来汽车（NIO）和理想汽车（Li Auto）也下跌了约2.3％。

市场投资者担心日本交易所Mt. Gox可能会大量抛售代币，导致全球最大的加密货币比特币，价格在截稿时下挫8％至5万3523美元，退到2月底以来的最低水平。与加密货币相关的股票在今晚盘前也跟着下跌。Bit Digital股价下跌11％、MicroStrategy也跌了9％、Marathon Digital和Bitfarms退低8％、CleanSpark和Coinbase下挫7％、Riot也跌了6％。

《华尔街日报》星期三较迟时候援引知情人士的话报道，Arkhouse Management和Brigade Capital Management已提高收购梅西百货（Macy’s）的出价。该百货连锁店的股价在今晚盘前上涨了3.85％，截稿时报18.62美元。

星期五下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）在中国的最新消息。今晚盘前该股起1.60％，截稿时报250.34美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达（Nvidia）、AMC Entertainment、Coinbase Global和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

特斯拉星期四在上海举行的世界人工智能大会上，展示了它的人形机器人第二代Optimus。（法新社）

特斯拉（Tesla Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

中国官方媒体澎湃新闻隔夜报道，电动车巨头特斯拉最畅销的Model Y电动车已经被列入中国地方政府可以购买的清单内。现在中国地方政府可以买进特斯拉电动车，作为电动和插电式混合动力车型的服务用车。这个消息传开后，特斯拉股价在今晚盘前节节走高。

根据该报道，这是特斯拉电动车首次获得中国政府的采购资格。江苏省政府在6月6日发布政府公告，公布了56批党政机关公务用车新能源汽车采购清单。

除特斯拉上海工厂生产的Model Y和沃尔沃汽车（Volvo）的XC40之外，其余54批车型都是中国品牌的电动和混合动力汽车。而沃尔沃汽车虽然是“外国牌子”，但是它也是中国汽车制造商浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding）所拥有的。

虽然到目前为止，中国政府和媒体都没有具体说明江苏省政府可以购买的Model Y车子数量，但是与特斯拉电动车之前被禁止进入中国一些政府建筑相比，特斯拉在中国的“被接受”程度已经大大的改善了。

特斯拉在今年4月间，在获得中国最高汽车工业协会的认可后，这些限制才被取消。当时该协会表示，特斯拉的车队在中国的数据收集是合规的。可见特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）4月底前往中国会见国务院总理李强的效果非一般。

尽管与美国在技术竞争方面的紧张关系持续存在，但中国加大了对特斯拉的支持肯定对特斯拉有利。现在特斯拉也计划今年在中国兴建一个数据培训中心，同时也在中国推出它的全自动驾驶软件。

不过一些分析师认为，特斯拉股价在接下来的两个星期里可能会出现下调。因为近几年，每次特斯拉在发布业绩时，似乎都会出现业绩发布前两星期走低，发布后两星期走高的走势。而特斯拉即将在7月17日公布季度业绩，难免又让一些分析师认为历史可能会重演。