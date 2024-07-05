多国领导人祝贺斯塔默当选英国首相

英国工党在大选中赢得绝大多数席位，结束了保守党长达14年的执政，斯塔默将成为英国下一任首相。以下是一些领导人的回应：

乌克兰总统泽连斯基在X上说：“祝贺斯塔默和工党取得令人信服的选举胜利。乌克兰和英国一直是、并将继续是无论顺境逆境都能信赖的盟友。我们将继续捍卫和推进我们共同的国际秩序价值观。”

法国总统马克龙在X上说：“祝贺斯塔默取得胜利。很高兴能与英国进行首次会谈。我们将继续与英国开展双边合作、欧洲和平与安全、气候和人工智能方面的工作。”

欧盟委员会主席冯德莱恩在X上说：“祝贺斯塔默赢得选举。我期待与您建立建设性的伙伴关系，以应对共同挑战并加强欧洲安全。”

欧洲理事会主席米歇尔说：“祝贺斯塔默取得历史性的选举胜利。欧盟和英国是至关重要的合作伙伴，在我们公民共同关心的所有领域开展合作。我期待着与您和您的新政府合作。7月18日，我们将在英国举行的欧洲政治共同体会议上与您见面，届时我们将讨论共同面临的挑战，包括稳定、安全、能源和移民。”

爱尔兰总理哈里斯在一份声明中说：“斯塔默为工党带来了全面胜利。我向他和他的候选人表示祝贺，并期待着作为亲密邻居和朋友一起合作。爱尔兰和英国的关系对这些岛屿上的所有人都有着深远的影响，我期待着与即将上任的首相早日接触。”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯对记者说：“我们两国关系密切，但对于斯塔默爵士和雷纳以及英国工党中我非常熟悉的许多其他人，我非常期待与他们合作。他们在一系列问题上与我们有着非常相似的看法。我相信我们将在AUKUS上密切合作。”

加拿大总理特鲁多说：“祝贺斯塔默在英国大选中取得历史性胜利。未来还有很多工作要做，为大西洋两岸的人民建设一个更加进步、公平的未来。让我们开始吧，我的朋友。”

新西兰总理卢克森在X上说：“祝贺斯塔默赢得选举。新西兰和英国是好朋友，可以一起做更多的事情。感谢苏纳克为国家做出的贡献以及与新西兰的友谊。”