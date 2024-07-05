菲武装部队司令：菲拒绝美国在南中国海的帮助

菲律宾武装部队总司令布劳纳说，在与中国就为坐滩军舰提供补给发生冲突后，菲律宾拒绝了美国提出的协助它在南中国海行动的提议。

路透社报道，布劳纳星期四（7月4日）接受其专访时说，美国已表达对菲律宾的支持，但马尼拉更愿意独自处理这个问题。

他说：“是的，当然，他们一直在提供帮助，询问能以什么方式帮助我们。我们会在寻求帮助之前尝试用尽所有可能的选择。”

根据《美菲共同防御条约》，在太平洋海域，若美菲领土及军队、船舶或飞机受到武装攻击，两国将采取共同军事行动应对。

中菲近来因南中国海问题的关系紧张不断升温。一些观察人士，包括前美国副国家安全顾问波廷格，呼吁美国海军直接支持补给任务。

但菲律宾国家安全顾问阿诺告诉路透社，菲律宾希望这是“纯粹的菲律宾行动”。“这是我们合法的国家利益，所以我们认为他们（美国）没有理由介入。”

阿诺指出，条约还远未启动。“菲律宾和中国同意缓解紧张局势，但我们会坚持自己的权利，不会损害国家利益，我们将继续战斗。”

两位官员都没有具体说明美国提供了哪些支持。

布劳纳说，美国在讨论中提出的支持是对两国军事联盟的反映，而非针对6月17日的事件。在那次冲突中，菲方指中国海警船故意冲撞，并手持武器及非法登上菲运补船，导致八名菲军人受伤，其中一人的拇指断裂。

“这实际上是因为我们是条约盟友，所以这项提议对我们而言已经存在很长时间了，而不仅仅是因为那次事件。

“但我们还没有向他们提出要求，因为根据我们总统的命令，我们必须首先依靠自己。”