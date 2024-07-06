匈俄讨论潜在乌克兰和平协议 欧美强烈批评

匈牙利总理欧尔班到莫斯科与俄罗斯总统普京就潜在的乌克兰和平协议举行会谈，激怒一些欧盟领导人，他们警告匈牙利勿对莫斯科采取姑息政策，并指欧尔班不代表欧盟。美国也对欧尔班访问莫斯科表示“关注”。

路透社报道，匈牙利7月起担任为期六个月的欧盟轮值主席国，欧尔班随即于星期五（7月5日）到莫斯科访问。他在访俄之前到基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，并宣布组建欧洲议会新党团“欧洲爱国者”联盟。

欧盟委员会主席冯德莱恩在社媒平台X说，惟有欧盟27国坚定团结，才能为乌克兰实现公正持久的和平铺平道路。她说：“绥靖政策无法阻止普京。”

法新社报道，白宫也对欧尔班访问莫斯科表示批评。

白宫新闻秘书让-皮埃尔说，在莫斯科因乌克兰战争而受到排斥和制裁之际，欧尔班访问莫斯科“无助于推进和平进程，对维护乌克兰的主权、领土完整和独立来说，更是适得其反”。

乌克兰同日发表声明，称乌克兰提出的10点和平计划以及以最近以10点计划为基础举行的国际峰会，是唯一实际可行的途径，并指欧尔班的莫斯科之行没有与基辅协调。

乌克兰外交部说：“我们要强调，对我们国家来说，‘没有乌克兰就不能达成乌克兰协议’的原则是不可撼动的，我们呼吁所有国家严格遵守这一原则。”

对西方国家对乌克兰军事援助作出批评的欧尔班承认欧盟并未授权他访问俄罗斯，但他说，和平不可能“坐在布鲁塞尔舒适的扶手椅上”实现。

欧尔班在X平台说：“我们不能坐等这场战争奇迹般地结束。”

另据新华社报道，普京星期五在莫斯科与欧尔班就双边合作的热点问题及乌克兰局势等交换意见。

普京在会谈结束后的联合记者会上说，他与欧尔班的会谈有益、坦诚且内容丰富。俄匈将在能源、医疗医药等领域继续开展务实和互惠合作。

普京在谈到乌克兰局势时称，俄罗斯始终并将继续对通过政治和外交方式解决危机持开放态度，但“对方”不愿意这样做。和平倡议不应是休战或临时停火，也不应是乌克兰当局用以挽回损失和重新集结的暂时性措施。

欧尔班在会谈后说，他与普京讨论实现和平的途径，就普京对当前和平倡议的看法等进行坦诚交流。他说，争取和平是匈牙利担任欧盟轮值主席国的主要任务，没有外交和沟通渠道，和平就无法实现。

欧尔班是2022年4月以来首名到莫斯科与普京会晤的欧盟领导人。虽然欧尔班在其他国家与普京见过面，但两人在俄罗斯境内见面还是首次。

俄罗斯于2022年2月24日开始入侵乌克兰。