拜登强调他会继续竞选总统并再次获胜

美国总统拜登说，他在首场电视辩论表现不佳，是因为准备不充分、疲惫和生病，他也坚决表明会继续竞选并再次获胜。

路透社报道，拜登星期五（7月5日）在战场州威斯康星州接受美国广播公司（ABC）专访时，再次说他上周与共和党对手特朗普的首场电视辩论，是“一次糟糕经历”。

拜登说：“没有迹象表明我有任何严重的疾病。我是因为太累了。我没听从自己的直觉做准备，而且……那是一个糟糕的晚上。”

拜登带着嘶哑、时而停顿的声音说：“我当时感觉很糟。其实我问过我的医生团队，是否做了冠病检测，因为他们试图找出原因。他们做了检测，看我是否感染某种病毒。但我没有。我只是得了重感冒。”

拜登说，他的辩论糟糕不是其他人的错，错在他自己，他并没有重看美国有线电视新闻网（CNN）举办的首场电视辩论。

在ABC访员的不断追问下，拜登驳斥民调显示他落后于特朗普的说法，并指另有一些民调显示他更具有优势。

当被问及是否接受过神经系统检查的特定认知测试时，81岁的拜登说没有，“也没有人说我必须接受这种测试”。

星期五早前，拜登在威斯康星州的竞选集会发表激情的演说，他在集会上嘲讽和批评特朗普，并告诉当地民众，他会继续竞选。

“我们上周进行一场小型辩论。不能说那是我最好的表现。但那天之后引发许多猜测。‘乔（拜登的名字）会怎么做？他会继续参加竞选吗？他会退出吗？’”

拜登说：“好吧，我告诉你们，我继续竞选并将再次获胜。”

拜登对副总统哈里斯给予他的支持表示感谢。如果拜登退出竞选，哈里斯将成为接替他的民主党第一人选总统候选人。

拜登在竞选集会中取笑特朗普的智商，称特朗普为“骗子”，展现了他在CNN电视辩论中没有展现的一面。

一些民调结果显示，自电视辩论以来，特朗普的领先优势不断扩大，而路透社／益普索民调发现，三分之一的民主党人希望拜登退选。

根据《华盛顿邮报》报道，一群商界和民间领袖星期五致信白宫，呼吁拜登放弃竞选连任，但该团体的高管总裁星期四（4日）说，如果拜登继续竞选，他们还是会支持拜登。

拜登在ABC的完整专访于7月5日晚上8时（新加坡时间6日上午8时）播放。