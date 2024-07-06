特朗普贺英国民粹领袖法拉奇当选

锁定美国共和党总统候选人的特朗普，星期五（7月5日）祝贺英国右翼民粹主义领袖法拉奇当选英国议会议员，对英国的新首相斯塔默不值一顾。

法新社报道，历经七次竞选失败的法拉奇领导的改革党，在星期四（4日）的英国大选赢得第三多的选票，有逾400万张，得票率约14%。但由于英国实行简单多数当选制，在英国的选举制度下，改革党仅获得五个议席。

特朗普在自家社媒平台Truth Social写道：“祝贺法拉奇在改革英国选举中取得巨大胜利。奈杰尔（法拉奇的名字）是一个真正热爱自己国家的人！”

反移民、力主英国脱欧的法拉奇是特朗普的长期盟友，特朗普称离了婚、有四个孩子的法拉奇为“脱欧先生”。

特朗普曾说，如果法拉奇担任英国驻美国大使，他一定会做得“非常出色”。

美国总统拜登星期五与斯塔默通电话，祝贺他领导的中左翼工党在英国大选中取得压倒性胜利。白宫说，拜登和斯塔默“重申将继续支持乌克兰对抗俄罗斯的无情侵略”。

英国星期四举行议会下院选举，斯塔默领导的工党赢得议会下院超过半数席位，成为执政党。斯塔默星期五在伦敦唐宁街10号首相官邸门前发表讲话说，他将带领英国实现让“政治回归公共服务”、使英国国民保健制度更好“面向未来”、重建基础设施，以及确保国家边境安全等目标，从而完成国家复兴的使命。