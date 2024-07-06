联合国教科文组织新认定11个生物圈保护区

联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第36届会议决定，批准对11个生物圈保护区的认定。

新华社报道，总部位于法国巴黎的联合国教科文组织（UNESCO）星期五（7月5日）发布新闻公报说，依照日前在摩洛哥阿加迪尔举行的“人与生物圈计划”国际协调理事会第36届会议，新认定的生物圈保护区包括比利时与荷兰的肯彭-布鲁克跨界生物圈保护区、西班牙的阿兰谷生物圈保护区、意大利与斯洛文尼亚的朱利安阿尔卑斯山脉跨界生物圈保护区、冈比亚的纽米生物圈保护区等。

教科文组织总干事阿祖莱说，新保护区的认定，正值人类努力应对与气候失调相互交织的全球生物多样性危机这一关键时刻。在人们呼吁国际社会增加保护区数量之时，这些新的生物圈保护区在可持续保护生物多样性、改善当地居民和土著人民的生活条件以及促进科学研究方面，发挥着至关重要的作用。

公报强调，认定生物圈保护区有助于各国实现2022年12月在“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”内通过的目标，包括到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋，并恢复地球上30%的退化生态系统。

“人与生物圈计划”是联合国教科文组织于1971年倡导成立的政府间科学计划，旨在为改善人类及其生存环境之间的相互关系打造一个科学基础。中国于1973年首次参加该计划会议，目前有34个生物圈保护区，在亚洲位列第一。