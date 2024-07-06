世卫研究机构：滑石粉为“很可能致癌”物质

世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构（IARC）星期五（7月5日）把滑石粉（talc）列为“很可能致癌”（probably carcinogenic）物质，但专家警告不应将IARC的这份公告误解为滑石粉会致癌的确凿证据。

IARC说，他们是根据“有限证据”（limited evidence）显示滑石粉可能导致人类卵巢癌，并有“足够证据”（sufficient evidence）认为滑石粉与大鼠癌症有关，也有“有力的机理证据”（strong mechanistic evidence）显示它在人类细胞中出现致癌迹象，而做出这个决定。

滑石粉是天然存在的矿物质，全球许多地方都有开采，常用于制造婴儿爽身粉。美国强生公司就因为婴儿爽身粉和其他滑石粉产品可能致癌而面临多起诉讼。

国际癌症研究机构指出，许多人是因为使用婴儿爽身粉或化妆品而接触到滑石，但最严重的暴露情况是发生在开采、加工或制造产品的阶段。

该机构说，有多项研究显示，在生殖器上使用滑石粉的女性罹患卵巢癌的概率增加，但也不能排除一些研究中的滑石被致癌的石棉（asbestos）污染。

不过，未参与研究的英国开放大学统计学者麦康威警告，国际癌症研究机构的评估可能具误导性。

他认为，该机构的研究属观察性质，不能证明因果关系，因此没有确凿证据指向使用滑石粉会导致罹患癌症的风险增加。