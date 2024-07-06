工党政府要废非居民免税待遇 英外籍富豪考虑撤离

英国工党在竞选期间誓言，若当选将停止减免非居民在海外信托中持有资产的遗产税。如今工党政府执政，当地的外籍富豪开始考虑撤离英国，以免须缴更高税金。

英国工党在星期四（7月4日）的大选中取得压倒性胜利，终结了保守党14年的执政，标志英国政治进入新时代。竞选期间，工党和原本执政的保守党都承诺，会逐步取消“非定居者”（non-domiciled）的特殊税务身份，这意味英国的非本地居民在海外的收入，日后也需在英国缴税。

时任工党影子财长里夫斯还提出，工党一旦上台，不但会取消非定居者身份，还会推翻保守党允许非定居者部分外国资产在英免征遗产税的决定。

2022年，英国时任首相苏纳克的印度籍富豪妻子就因在英国使用非定居者身份规避税务而引发争议。后来在舆论压力下，她放弃了非定居者身份，自愿为她的全球收入纳税。

英国许多外籍富豪认为，取消非定居者身份的改革措施，令英国的吸引力相对下降。

目前在英国生活的尼日利亚—黎巴嫩裔企业家哈达接受彭博社访问时说，他考虑移居到摩纳哥或希腊，因为自己的财富是要留给子孙的。

53岁的哈达是迪拜金融服务公司Optasia和非洲电信企业Channel IT的创办人。他透露，自己有很多富豪朋友已在近几个月移居到马德里、迪拜和摩纳哥。

彭博社报道指出，英国税收政策对外籍富豪在英创业定居不友好，加上英国脱欧影响，以及政治和经济政策持续不稳，都推高了这些富豪离英的意愿。

实际上，英国的外籍富豪此前已开始减少，在截至2022年的10年里减少了近一半，降至6万8800人。