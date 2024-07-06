秘鲁北部发现4000年前神庙遗址 当中人类遗骸疑为人祭

考古学家团队在南美洲国家秘鲁北部的沙丘中发现了一座4000年前神庙遗址，废墟中还有可能是作为宗教仪式祭品的人类遗骸。

考古队是在秘鲁北部兰巴耶克省（Lambayeque）萨纳区（Zana）的沙丘中发现这些废墟，地点距离太平洋不远，在首都利马以北约780公里（484英里）。

路透社引述领导这项研究的秘鲁天主教大学考古学家路易斯·穆罗（Luis Muro）说：“我们仍在等待放射性碳测年法来确定年代，但证据表明，这座宗教建筑可能是当时在秘鲁北部海岸建造的神庙之一。”

神庙相信为多层建筑，穆罗的团队在墙壁和基座之间发现了三具成年人的遗骸，其中一具遗骸上伴有祭品，可能裹着某种亚麻布或衣服。

神庙的墙壁和基座之间发现了三具成年人的遗骸，疑为人祭。（路透社）

神庙的一面墙上有一幅鸟首人身的神话人物浮雕。穆罗说，这种图像比前西班牙时期的查文（Chavin）文化还要早。查文文化出现在公元前900年左右，在秘鲁中部沿岸存在了500多年。

穆罗说，在附近的另一处发掘地发现了可能是另一座神庙的遗迹，属于莫切（Moche）文化晚期建筑物，该文化大约1400年前出现在秘鲁北部海岸。

秘鲁最著名的考古遗址是印加城堡马丘比丘（Machu Picchu），坐落在山区库斯科省（Cusco）。这处世界遗产建于15世纪中叶。