以军袭击加沙中部一所学校 至少16人死50人伤

加沙卫生部称，以色列星期六（7月6日）袭击了加沙地带中部努塞拉特一所收容流离失所的巴勒斯坦儿童的学校，造成至少16人死亡，50多人受伤。以色列辩称此次袭击针对的是武装分子。

路透社报道，在现场的居民阿图纳说，死者中有儿童。“我们看到了儿童的遗体。这里只是一个游乐场，这里有蹦床、秋千和小贩。”

加沙民事紧急服务发言人巴萨尔在一份声明中说，死亡人数可能会上升，许多伤者情况危急。他指出，这次袭击意味着，对于那些离开家寻求庇护的家庭来说，这片地区没有一个地方是安全的。

以色列星期六加强对努塞拉特的轰炸。医务人员称，当地难民营的一所房屋同日遭到空袭，造成至少10人死亡，多人受伤。

加沙卫生部说，以色列对加沙地带的军事行动在过去24小时内造成至少29名巴勒斯坦人死亡，100人受伤。

加沙政府媒体办公室称，星期六的空袭造五名当地记者丧生。自10月7日以来，遇难记者人数已增至158人。

加沙卫生官员补充说，以色列军队星期六也进一步入侵拉法，空袭四名巴勒斯坦警察的车辆，造成四人死亡，八人受伤。

以色列军方称，已在加沙中部代尔巴拉赫地区摧毁了一个哈马斯火箭发射小组，该小组在人道主义指定区域内活动。以军说，他们在采取措施确保平民不受伤害后，才实施精确打击。

哈马斯说，其武装人员在加沙多个地区用反坦克火箭和迫击炮弹袭击了以色列军队。