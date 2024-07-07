游客太多扰乱生活 西班牙巴塞罗那数千人游行抗议

数千名抗议者星期六（7月6日）在巴塞罗那游行，谴责大量游客带来的负面影响。

法新社报道，在“够了！让我们限制旅游业”的口号下，约有2800人在巴塞罗那的一个海滨区游行。他们要求建立新的经济模式，以减少每年数百万游客的到访。

一名参与者说：“我并不反对旅游业，但巴塞罗那正遭受过度旅游的困扰，这让我们的城市变得不适合居住。”

抗议者举着“立即减少旅游业！”的横幅，高呼“游客离开我们的社区”等口号，并在酒店门前停留，令游客大吃一惊。

巴塞罗那的住房成本不断上涨。据当地政府称，住房成本过去十年上涨了68%，以及旅游业对巴塞罗那当地商业和工作的负面影响，引发了这次抗议。

一名抗议者说：“当地商店正在关闭，为那些不能满足社区需求的商店让路。人们付不起房租。”

为了应对“大众旅游的负面影响”，巴塞罗那市议会宣布，2028年起将禁止旅游公寓出租，以将它们重新投放到当地住房市场。这遭到旅游公寓协会的反对，他们说这只会助长黑市。

西班牙是接待游客第二多的欧洲国家，2023年接待外国游客达8500万人次，比上一年增长了18.7%，仅排在法国之后。

游客最多的地区是加泰罗尼亚，巴塞罗那去年接待游客达1800万人次。