法国国民议会选举第二轮投票开始

法国国民议会选举第二轮投票于星期天（7月7日）举行。此次选举将改变法国的政治格局，民意调查预测，极右翼政党国民联盟将赢得最多选票，但可能无法获得多数票。

综合路透社、法新社和BBC报道，本土投票站于上午8时（新加坡时间下午2时）开放，城镇和小城市投票站于下午6时关闭，大城市投票站于晚上8时关闭，初步预测结果将在投票结束时根据从投票站抽样进行的部分计票结果得出。

勒庞领导的国民联盟在6月30日的首轮选举中取得历史性胜利，引发人们担忧法国将诞生自二战以来的首个极右翼政府。

然而，在中间派和左翼政党在过去一周联手试图构建反国民联盟壁垒之后，国民联盟能赢得绝对多数席位的希望已经减弱。

法国国民议会共有577个席位，第一轮选举后的预测显示，国民联盟极有可能获得289个席位。然而，星期五（5日）的最终民调显示，这一目标遥不可及，国民联盟最多只能获得205至210个席位。

马克龙宣布提前选举可能预示着在巴黎奥运会之际，该国政治将陷入长期的瘫痪。法国总理阿塔尔在接受法国电视台采访时说：“如今的危险是极右翼势力占据多数，这将是灾难性的。”

马克龙可能要被迫在奥运会前任命勒庞的副手、28岁的国民联盟党魁巴德拉为总理。此外，悬浮议会中若有大量疑欧派和反移民人士，可能会削弱法国的国际地位，并威胁西方的团结。

国民联盟已经淡化了许多政策，但仍希望在就业和住房方面给予法国公民“国家优先”待遇。该党旨在废除在法国居住五年的11至18岁的移民子女自动获得法国公民身份的权利，还希望禁止双重国籍者从事数十种敏感工作。