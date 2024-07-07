东京都知事选举投票开始 小池莲舫之战

日本首都东京星期天（7月7日）举行知事选举，1100万合格选民要在56名候选人当中选出下一任知事。

从当地时间上午7时至晚上8时（新加坡时间上午6时至晚上7时），选民可以到投票站投票。彭博社引述日本放送协会（NHK）消息报道，截至上午11时，投票率为12.84%，比上届选举同个时间点的投票率高出2.29个百分点。一般预计，选举出口民调结果可在投票结束后出炉。

当地政治观察家认为，这一届东京都知事选举主要是寻求蝉联的小池百合子（71岁）与挑战者莲舫（56岁）之战。小池百合子获执政党自民党的支持，因此东京都知事选战也被视为自民党和首相岸田文雄面临的考验。

莲舫所属的立宪民主党在国会是反对党，她此次参加选战获得日本共产党、社会民主党等一众在野党的支持。

如果莲舫或其他挑战者获胜，岸田的政治前路将雪上加霜，在9月举行的自民党领导层选举将面对更大的挑战。

东京都前副知事、明治大学教授青山佾告诉《日本时报》，尽管竞选期间出现了史无前例的混乱，候选人数量也是历来最多的一次，但这次选举的分歧点很少。

他说：“知事选举如此缺乏焦点，确实罕见。”

“就东京市民关心的问题而言，（候选人）在具体的福利政策、环境问题以及应对出生率下降的措施方面，并没有太大的分歧。”

青山佾认为，对东京人来说，选择的重点不是政策，而是在稳定与变革之间作出选择。“目前世界上存在着各种不确定性，人们非常倾向于寻求稳定，以获得心灵的平静。”