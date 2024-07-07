法国选民踊跃投票 投票率或创多年新高

法国选民踊跃参加星期天（7月7日）举行的国民议会选举第二轮投票，投票率可能创下多年来的新高。

据法新社和路透社报道，截至当地时间下午5时（新加坡时间晚11时），约有59.71%的选民投了票，高于2022年同个时间点的38.11%，也比一周前第一轮投票同样时间点的59.39%略高。

法兰西24新闻网引述民调机构益普索塔兰（Ipsos Talan）的预测，最终投票率可能高达67%，远高于两年前的46.23%。

法国当局部署了3万名警员以防发生政治冲突，选民担心一场潜在的选举地震可能会改变法国的政治格局。

在东部城市斯特拉斯堡（Strasbourg）附近的罗斯海姆村（Rosheim），72岁的施拉马克说，他担心法国将迎来“共和国历史上的一个转折点”。

在东北部城市里尔（Lille）附近的图尔昆镇（Tourcoing），66岁的退休人士阿巴德说，她担心选举结果公布后会发生暴力事件。“气氛太紧张了，人们都快疯了。”

在巴黎郊区的孔夫朗－圣奥诺里娜镇（Conflans Sainte-Honorine），退休人士格里萨尔说：“这个国家正面临三种截然不同的社会观点。有极右翼；有马克龙主义，我认为马克龙主义也很危险，有独裁倾向；还有左翼，左翼也不怎么样。”

把票投给马克龙主导的政党联盟的工程师库赞说：“我们国家正经历一场严重的危机，我们距离新秩序只有几个小时了。国家可能会变得无法治理。”

法国商界精英同样对未来的政治动荡和不稳定感到焦虑。

航空航天公司赛峰集团（Safran）董事长麦金尼斯说：“我们非常担心会发生事情。无论星期天的投票结果会产生什么样的政治格局，我们都可能处于10年前开始的改革周期的尾声。”

总统马克龙在今年6月的欧洲议会选举中落败后，解散国民议会举行闪电大选。

极右翼领导人勒庞领导的国民联盟在6月30日的第一轮投票中获得最多选票，并有望在第二投票举中再创佳绩。

不过，国民联盟可能无法赢得过半数议席。如果议会出现悬峙局面，加上议会可能出现更多疑欧派和反移民人士，可能会削弱法国的国际地位，并威胁到西方国家在俄罗斯入侵乌克兰问题上的团结。