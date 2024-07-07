英前首相布莱尔：斯塔默应制定控制移民计划

英国工党前首相布莱尔对刚刚出任首相的斯塔默提出建议，敦促他制定计划控制移民。

法新社报道，布莱尔（Tony Blair）星期天（7月7日）警告说，反移民的右翼民粹主义政党改革党（Reform UK）不仅给保守党带来冲击，也对工党构成挑战。

改革党党魁法拉奇是推动英国脱欧的幕后力量，他在今年大选中首次当选议员，改革党也在多个选区分散右翼选票，给保守党造成了最大程度的伤害。

改革党赢得了五个议会议席，得票率为14%。法拉奇说，下一步将瞄准工党选民。

布莱尔曾于1997年至2007年担任英国首相，并且是唯一一位带领自己的政党连续三次赢得大选的工党领袖。他在《星期天泰晤士报》发表一篇题为《我给斯塔默的建议》的文章，以法国和意大利为例写道：“在整个西方世界，传统政党都在遭受破坏。”

他表明：”我们需要一个控制移民的计划。如果我们没有规则，就会产生偏见。“

他在文中提到人工智能（AI）力量的作用，相信数码身份证技术是控制非法移民的最佳解决方案。“我们应该像世界各国一样转向数码身份证。如果不这么做，新的边境管制措施就必须非常有效才行。”

工党政府财长雷诺兹早前表明，内政部长库珀会就这一问题研究所有建议。不过，政府最终排除了引入数码身份证的可能性。

雷诺兹说：“我们可以排除这个可能性，这不在我们的计划之内。”

布莱尔还提出其他建议，包括在法律和秩序方面采取强硬的新方法，因为目前的犯罪手段现代化速度已经超过执法速度。

他也指出，政府应该避免对觉醒文化示弱，不要采取可能在很多人看来过于政治正确的政策。