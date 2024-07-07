斯塔默承诺立即重启伦敦与分权政府关系

英国新任首相斯塔默星期天（7月7日）首次以首相身份展开英国之行，承诺“立即重启”与苏格兰、威尔士和北爱尔兰分权政府的关系。

据法新社和《卫报》报道，斯塔默星期天晚抵达苏格兰首府爱丁堡，准备会见苏格兰首席部长、支持分离主义的苏格兰民族党党魁斯文尼，星期一（8日）访问威尔士首府加的夫和北爱首府贝尔法斯特。

斯塔默星期二（9日）将飞往华盛顿参加北约峰会。

斯塔默在星期六（6日）的记者会上谈到此行时说，他不仅希望与首席部长会面，讨论他们面临的挑战，还希望“在整个英国建立一种与我们近年来的工作方式不同、更好的工作方式”。

斯塔默发声明说：“英国各地的人民受共同信仰所约束。尊重、服务和社区的基本价值观决定了我们是一个伟大的国家。”

“从今天开始，我国政府将立即重启与首席部长和副首席部长合作的方式，因为以尊重为核心的有意义的合作，将是在整个联合王国实现变革的关键。”

斯塔默领导的工党在上周的大选中打败苏格兰民族党，拿下苏格兰57个国会议席中的绝大部分席位。

斯文尼感叹选举结果对苏格兰民族党来说“非常、非常困难，而且具有破坏性”。

苏格兰民族党原本希望拿下29席，然后同新一届中央政府谈判举行另一场独立公投，但苏格兰民族党最终只拿下九席。

在前首相布莱尔主政的1990年代末，工党政府是伦敦向各地区下放权力的总设计师，在苏格兰、威尔士和北爱建立了议会。

不过在保守党执政时期，这三个分权政府的领导人总是抱怨他们越来越遭到边缘化。

分权政府有权在教育和住房等一系列领域制定政策。国防、国际关系和君主制等事务的政策则完全由伦敦的国会和中央政府负责。