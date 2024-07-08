法国议会第二轮投票 左翼联盟排名第一

法国星期天（7月7日）举行的第二轮国民议会选举产生了悬浮议会，没有一个政党获得绝对多数票，但选举前临时组成的左翼联盟新人民阵线赢得了最多议席，而极右翼国民联盟排名第三。

综合路透社和《纽约时报》等报道，在法国国民议会的577个席位中，目前仅剩10个席位尚未公布，大部分位于巴黎地区。

上个月刚成立的、旨在阻止极右翼掌权的“新人民阵线”赢得了174个席位，马克龙的中间派、执政党联盟“在一起”（Ensemble）赢得了145个席位，而勒庞领导的国民联盟赢得了141个席位。许多尚未统计的选票来自极右翼支持率较低的地区。

内政部公布的结果证实了早先的预测，即没有一个政党或集团会赢得绝对多数票。

这一结果令很多法国人感到震惊，国民联盟在上周的第一轮投票中表现优异。

极左翼政党“法国不屈”领导人梅朗雄对新人民阵线的胜利表示欢迎，认为这是对极右翼的胜利，也是马克龙议程的失败。梅朗雄称赞了选举，称这是一次伟大的动员。

国民联盟领导人巴德拉说，“不光彩的联盟”使他的政党无法掌权，让法国投入了极左翼的怀抱。该党前主席勒庞说，这次选举只是推迟了他们的胜利。

本次议会选举的投票率创下近20年来的最高水平。内政部说，当地时间下午5时的投票率达到近60%，远高于2022年立法选举的38%。