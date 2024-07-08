法国极右翼议会选举投票遇滑铁卢 勒庞称胜利被推迟

法国极右翼政党国民联盟在星期天（7月7日）的第二轮国民议会选举投票中遭遇滑铁卢，意外地没有赢得最多票数。该党前主席勒庞和领导人巴德拉将其归咎于左翼联盟的围堵，称其不尊重选民。

综合路透社和《纽约时报》等报道，国民联盟主席巴德拉在结果出炉后谴责中间派和左翼的政治策略，即达成协议让上百名候选人退出，以避免分散票数，称他们“剥夺”了极右翼政府，法国已落入极左翼手中。

“今天，国民联盟取得了历史上最大的突破。”

他补充说：“在故意瘫痪国家机构后，马克龙将法国推向了不确定和不稳定。他剥夺了法国人民在未来几个月内应对困难的任何机会。”

不过，他对未来满怀信心：“今晚，一个旧世界已经崩塌，没有什么可以阻止重新开始抱有希望的人民。”巴德拉承诺，国民联盟将“扩大”其在反对派中的工作。

国民联盟的领导人认为，法国的很多问题源于移民，因此在竞选中提出了一项“国民优先”计划。该计划规定某些工作、社会福利、教育和医疗保健将只给予法国公民，而不是移民。

国民联盟的领导人勒庞说，国民联盟的失败只是因为新人民阵线和马克龙阵营之间的策略性投票。（法新社）

国民联盟的领导人勒庞也将结果放在更广泛的背景下。她说，国民联盟的失败只是因为新人民阵线和马克龙阵营之间的策略性投票。

“潮水正在上涨。这次涨得不够高，但它仍在上涨。因此，我们的胜利实际上只是被推迟了。”