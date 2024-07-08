法国巴黎庆祝左翼联盟胜利 一些地区发生骚乱

法国左翼政党的支持者星期天（7月7日）在国民议会第二轮选举结果出炉后走上巴黎街头庆祝，共和国广场上升起烟火。部分地区发生小规模骚乱，整体情况已得到控制。

综合法新社、BBC和《纽约时报》等报道，新人民阵线的支持者来到共和国广场，庆祝其在选举中的表现好于预期，并为极右翼国民联盟未能获得多数席位而欢呼。

7月7日，人们在选举之夜集会上聚集在法国巴黎共和国广场的“共和国的凯旋”雕像前。（法新社）

当巴德拉出现在广场的大屏幕上时，人们发出了嘘声，一些人做出了猥亵的手势。

31岁的萨洛默说：“这真是令人欣慰。我们投票给左派不是为了阻挡右派。左派已经觉醒，我们已经证明极右派不是必然的，我们已经证明了其他的可能性。”

7月7日，法国国民议会选举第二轮结果公布后，人们在巴黎共和国广场集会庆祝。（法新社）

一些人认为，投票结果是对国民联盟种族主义名声和反移民政策的否定。为难民服务的24岁社工卡伦斯说：“法国人总说移民才是问题所在，这真是莫大的耻辱。”

25岁的娱乐业经理普兰克说，这一结果“表明法国不想存在种族歧视”。

“这表明法国看到了未来的希望”。

7月7日，在法国国民议会选举第二轮结果公布后，人们聚集在巴黎共和国广场“共和国的凯旋”雕像前，手里举着标语牌。（法新社）

7月7日，人们在选举之夜集会上聚集在法国巴黎共和国广场的“共和国的凯旋”雕像前。（法新社）

还有一群人高呼意大利语的口号“Siamo Tutti Anti Fascisti”，意为“我们都是反法西斯主义者”。

一些选举后骚乱的报道也开始出现。在雷恩和南特两座城市，抗议者向防暴警察投掷烟花和瓶子，防暴警察则发射催泪瓦斯还击。雷恩已有约30人被捕。

7月7日，在法国国民议会选举第二轮结果公布后，抗议者在西部城市南特举着横幅游行。（法新社）