法国左翼联盟庆祝胜利 梅朗雄称已准备好执政

法国左翼联盟“新人民阵线”在国民议会选举第二轮投票中获得最多票数，极左翼领袖梅朗雄星期天（7月7日）说，左翼“已准备好执政”。

综合法新社和《纽约时报》报道，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）为极左翼政党“法国不屈服党”的领导人，该党是新人民阵线的政党之一。他在投票结果出炉后马上发表演讲说：“我们的人民已经明确拒绝了最坏的情况。”

梅朗雄告诉欢呼的支持者，让左翼执政是总统马克龙的“职责”。他排除了与马克龙的中间派联盟进行任何谈判以组建政府的可能性。

新人民阵线另一政党绿党的全国书记通德利尔也在巴黎总部受到欢迎。她说：“今晚将会很漫长，对我来说，与你们一起开始这一天很重要。

“今晚，人民胜利了。”

数百名新人民阵线的支持者也聚集在巴黎共和国广场庆祝。人群在法国国旗下高呼“我们胜利了”，国旗上写着“法国由移民编织而成”。

一名参与者举着的标语牌上写道：“不要国民联盟，不要马克龙。”

但一些选民认为法国不屈服党至少与极右翼一样危险，梅朗雄在本人所在的党派和联盟中也备受争议。

在以哈冲突上，梅朗雄拒绝称哈马斯为恐怖组织，并强烈谴责以色列在加沙的军事行动是“种族灭绝”。他还将由两位前法国总统参加的反对反犹太主义的示威活动称为“无条件支持大屠杀的朋友们”的聚会。

极左翼提出的政纲包括提高法国的月最低工资，将法定退休年龄从64岁降至60岁，五年内新建100万套经济适用房，并冻结食品、能源和天然气等基本必需品的价格。一些经济学家担心，在法国已经深陷债务泥潭之际，这样的支出计划令人担忧。