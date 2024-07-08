纽时：六名民主党籍资深众议员称拜登应该退选

在星期天（7月7日）一次讨论拜登总统竞选前景的会议上，六名资深众议院民主党人私下告诉同事，拜登是时候退出了。

《纽约时报》报道，众议院少数党领袖杰弗里斯与众议院民主党高层举行了这次讨论拜登候选人资格和未来道路的视讯会议。据五名消息人士透露，他们讨论了如何利用集体影响力来说服拜登，他几乎没有机会击败前总统特朗普。

告诉拜登应该退出的民主党高层包括司法委员会资深议员、纽约州众议员纳德勒，军事委员会高层、华盛顿州众议员史密斯，退伍军人事务委员会高层、加利福尼亚州众议员高野，以及行政委员会高层、纽约州众议员莫雷尔。

第五名民主党人、情报委员会高层、康涅狄格州众议员希姆斯也对拜登的未来道路表示不确定。

第六名民主党人、道德委员会资深成员、宾夕法尼亚州众议员怀尔德在会后的一份声明中说，她“与所有美国人一样，对拜登当选的可能性感到担忧”。

这些谈话反映出，随着人们对拜登的年龄、心智敏锐度和是否适合担任公职的质疑越来越多，以及拜登坚决拒绝退出竞选的态度，民主党高层对他的恐慌与日俱增。

杰弗里斯和其他领导人在会议中大多保持沉默，议员们轮流分享他们对拜登的看法。一些人指出选民希望拜登退出，其他议员则称他们认为拜登应该主动退出。

虽然还没有民主党籍的国会领袖公开呼吁拜登退选，但已有五名众议院民主党人这样做，参议员们的焦虑情绪也开始公开化。