内坦亚胡：加沙停火协议须允许以色列恢复战斗

一名哈马斯官员说，即使加沙地带没有“完全”停火，他们也准备与以色列讨论释放人质的协议。以色列总理内坦亚胡则强调，任何加沙停火协议都必须允许以色列恢复战斗，直到其消灭哈马斯的目标实现。

综合路透社和法新社报道，哈马斯放弃了一项关键要求，即以色列要先承诺永久停火，然后才会签署协议。相反，一名匿名的消息人士星期六（7月6日）告诉路透社，哈马斯将允许在为期六周的第一阶段停火中通过谈判实现这一目标。

一名哈马斯高官星期天（7日）也告诉法新社，哈马斯此前曾要求以色列同意完全和永久停火，但调解人保证“只要谈判继续，停火就会继续”。

美国总统拜登5月底提出三阶段以哈停战计划。目前正由卡塔尔和埃及进行调停。

以色列谈判团队一名消息人士说，现在确实有机会达成协议。此前在过去九个月的战争中，以色列一直表示哈马斯的附加条件不可接受。

但内坦亚胡星期天说，他坚持认为，该协议绝不能阻止以色列恢复战斗，直至实现其目标，即瓦解哈马斯的军事和执政能力，以及遣返人质。

内坦亚胡说：“这项计划已得到以色列的同意，并受到拜登总统的欢迎。以色列人质将被遣返，而不会侵犯战争的其他目标。”

他说，该协议还必须禁止通过加沙和埃及的边境向哈马斯走私武器，不应允许数千名武装分子返回加沙北部。