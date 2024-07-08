周一美市盘前小幅走低 重点谈分析师如何看待Alphabet潜在分拆

星期一（7月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（7月8日）小幅走低。本星期有多个影响股市的因素，包括：美联储主席鲍威尔在星期二（9日）和星期三（10日）的国会证词、星期四（11日）公布的6月份消费者价格指数，以及星期五（12日）出炉的多个美国银行业绩报告。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退3.20点或0.06％，报5564.00点；纳斯达克100指数期货跌13.20点或0.06％，报20377.50点；道琼斯指数期货也走低12.40点，报39363.50点。

华尔街主要股指上星期五（5日）收盘走强。以科技股为主的纳斯达克指数和标准与普尔500指数更是创下历史新高。

标准与普尔500指数上星期五上升30.17点，闭市报5567.19点。道琼斯指数起67.87点，闭市报39375.87点。纳斯达克100指数也升高1.01％或204.08点，以20390.71点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是97亿3000万股，比过去20天的115亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前下跌1.33％，截稿时报248.17美元。该股在上星期五起了2.1％，闭市报251.52美元。这也是该股连续八个交易日收高；八个交易日上涨38％。一些分析师表示，特斯拉的价格已经比分析师的200美元平均目标价高出约28％。

波音公司（Boeing）终于同意承认与2018年和2019年两架737 MAX飞机坠毁事件相关的刑事欺诈指控。波音公司股价在今晚盘前上升0.47％，截稿时报185.70美元。

派拉蒙环球（Paramount Global）同意与Skydance Media合并，它的股价即刻在今晚盘前上涨4.15％，截稿时报12.30美元。Skydance与投资者RedBird Capital Partners同意斥资超过80亿美元收购派拉蒙控股股东National Amusements，并对派拉蒙进行投资。

星期一下文我们来看看分析师如何看待Alphabet这个科技巨头的潜在分拆。今晚盘前该股退低0.67％，截稿时报189.33美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel Corp）、特斯拉、Palantir Technologies和Lucid Group。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

如果YouTube被Alphabet董事会选择分拆，或是被监管机构邀请而被剥离母公司，Alphabet的价值可能会增加约1900亿美元，即每股增加多15美元。（彭博社）

Alphabet Inc



（纳斯达克证券交易所代码：GOOGL）

欧洲反垄断监管机构希望将YouTube从谷歌母公司Alphabet拆分出来，以削弱它在联网广告领域的主导地位。许多投资者对这个事件感到非常困惑。但是Needham的分析师马丁（Laura Martin）却认为这不是什么大问题，相反的，她还认为分拆开来之后，Alphabet才能真正释放出YouTube的价值。

马丁在她给客户的分析报告中估计，YouTube的独立估值将比它综合进Alphabet的价值要高出50％以上。因此，分拆YouTube可能会让Alphabet的股价从目前的每股190美元，再上涨8％，达到210美元的目标股价。

美国盛行政治广告。只要哪一年政治广告涌现，Alphabet就能捉住美国数码广告市场的将近40％。马丁相信，人工智能将在未来几年内为所有成功的数码业务提供动力，而这对Alphabet是件好事，因为这个科技巨头的人工智能云端设施，以及专有的大语言模型，将是它旗下谷歌搜索和YouTube平台很大的吸引力。

视频流媒体已经从传统电视中抢走了观众，这已经是个事实。而YouTube在流媒体观众市场是占有领先地位的。根据尼尔森报告，在2023年，YouTube占有流媒体总播放时间的9％，Netflix占8.5％，Hulu和亚马逊的Prime Video各占约3.5％。而YouTube广告收费也比竞争对手，如：Meta Platforms的脸书和Instagram、社交平台X或微软的领英（LinkedIn）等要高出30％至50％。

在2023年，YouTube的广告总收入达到315亿美元，约占Alphabet总收入的10％。马丁预计，YouTube的广告销售额到了2024年将增至350亿美元。YouTube在今年也会有另外200亿美元收入来自它快速增长的视频订阅业务。

YouTube今年相信还有来自YouTube Premium的84亿美元收入；YouTube Music今年的收入预料能达到66亿美元。

综合各项收入，马丁认为，YouTube的独立价值约5350亿美元。但她说，在Alphabet旗下，YouTube目前的估值仅是3500亿美元左右，少了1900亿美元。因此，如果YouTube被Alphabet董事会选择分拆，或是被监管机构要求而被剥离母公司，马丁认为Alphabet的价值将增加约1900亿美元，即每股增加多15美元。